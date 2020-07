Американський есмінець завершив патрулювання у Чорному морі

Корабель почав перехід з Чорного моря до Середземного

Ракетний есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США почав перехід з Чорного моря в Середземне. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США в Twitter.

«USS Porter починає перехід на південь з Чорного моря в Середземне море після завершення морського патрулювання в підтримку союзників і партнерів по НАТО на Чорному морі», — йдеться в повідомленні.

BREAKING: #USSPorter begins southbound transit from the #BlackSea to the #MediterraneanSea after completing maritime patrols in support of @NATO allies and partners in the Black Sea! #PowerForPeace pic.twitter.com/IxKTQ0YlXq