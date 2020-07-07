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    Американський есмінець завершив патрулювання у Чорному морі

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    Ракетний есмінець ВМС США USS Porter - Американський есмінець завершив патрулювання у Чорному морі
    Ракетний есмінець ВМС США USS Porter

    Корабель почав перехід з Чорного моря до Середземного

    Ракетний есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США почав перехід з Чорного моря в Середземне. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США в Twitter.

    «USS Porter починає перехід на південь з Чорного моря в Середземне море після завершення морського патрулювання в підтримку союзників і партнерів по НАТО на Чорному морі», — йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 17 червня есмінець почав перехід в Чорне море для проведення навчань з союзниками по НАТО і партнерами альянсу в регіоні.

    Цей захід став третім заходом корабля ВМС США у Чорне море в 2020 році.

    Шостий флот США проводить різні міжвоєнні і військово-морські операції, часто спільно з союзниками і партнерами з інших державних відомств, з метою безпеки і стабільності в Європі та Африці.

    До слова, у Військово-морських сил України з’являться три дивізіони берегових ракетних комплексів «Нептун».

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    Чорне море США військові корабель ВМС флот море
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