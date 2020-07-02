Представниця НАТО пояснила українцям, що статус партнера не є сигналом про «якісь рішення щодо членства»



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Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова

На шляху до НАТО Україна має провести відповідні реформи

Урамках євроатлантичної інтеграції та на шляху вступу до НАТО Україна має провести відповідні реформи.

Про це заявила директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова під час вебсемінару «Україна - НАТО. Регіональний вимір», який пройшов 2 липня для представників ЗМІ півдня та сходу України, повідомляє Armiya.ua.

«НАТО сповідує політику відкритих дверей, поважає і визнає бажання України стати членом Альянсу, але водночас спонукає до проведення відповідних реформ», - сказала Барбора Маронкова.

За її словами, політика відкритих дверей означає, що «будь-яка країна Євроатлантичного простору вільна приєднатися до НАТО, якщо ця країна дотримується стандартів та обов’язків членства і сприяє безпеці Альянсу, а також поділяє цінності НАТО – демократію, реформування, верховенство права».

Дипломатка наголосила, що рішення запросити ту чи іншу країну до вступу в Альянс «приймається на основі консенсусу», і що «жодна третя країна не може втручатися у цей процес».

При цьому вона нагадала, що ще від 2008 року існує тверда позиція представників Альянсу в тому, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Конструктивним та дієвим кроком на цьому шляху Барбора Маронкова назвала надання Україні 12 червня цього року статусу партнера із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner).

«Цей статус є частиною ініціативи НАТО у сумісності із партнерами. Вона підтримує і поглиблює співробітництво між членами Альянсу та партнерами, які роблять значний внесок в операції та місії на чолі НАТО. І сьогодні вже шість країн є учасниками такої програми – це Фінляндія, Австралія, Грузія, Швеція, Йорданія та Україна», - сказала Барбора Маронкова.

«Але статус України як партнера з розширеними можливостями не є сигналом про якісь рішення щодо членства в НАТО. Союзники взяли до уваги бажання України продовжувати євроатлантичну інформацію та готові надати їй політичну та практичну підтримку. Члени Альянсу продовжують заохочувати та підтримувати Україну на шляху реформ у тому числі», - зауважила представниця НАТО.

Важливими речами для України Барбора Маронкова назвала, зокрема, необхідність контролю суспільства над процесами в державі, «демократичного нагляду», «боротьби з корупцією».

«До членства в НАТО не існує короткого шляху», - наголосила вона.

Говорячи про необхідні кроки в реформах України у сфері оборони та безпеки на цей рік, представниця НАТО як позитивне відзначила «початок нового циклу оборонного та безпекового планування в Україні». Covid -19 трохи сповільнив процеси, зазначила вона, «але робота з Міністерством оборони та Генштабом триває». За словами представниці НАТО, в Україні має бути ухвалена «нова стратегія національної безпеки, стратегія воєнної безпеки, стратегія оборони, а також завершена низка оглядів у секторі безпеки та оборони».

На її думку, це сформує «засадничі стратегічні пріоритети України» на майбутні роки. Бапрбора Маронкова повідомила також, що цими днями має пройти обговорення плану-2020 Річної програми між представниками України та НАТО в Брюселі.

Раніше Маронкова заявляла, що НАТО прагне зміцнити партнерство з країнами, які протягом багатьох років були у місіях і операціях Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, у червні Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

В Альянсі уточнили, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.



