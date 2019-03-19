У Чорне море вийшла російська субмарина з крилатими ракетами на борту
-
Розсилка
Після анексії Криму 2014 року Росія проводить регулярні військові навчання на півострові
Підводний човен «Старий Оскол» Чорноморського флоту РФ, оснащений крилатими ракетами «Калібр», вийшов в море на навчання.
Про це повідомляє ТАСС.
«У рамках виходу у морі екіпаж підводного човна відпрацює навчання з морською авіацією і протичовновими кораблями Чорноморського флоту, а також проведе тренування на покладке човна на грунт», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що раніше особовий склад провів навчання з управління субмариною і відпрацював алгоритм дій по зануренню на різні глибини.
«Старий Оскол» - третій підвоний човен проекта 636.3 («Варшавянка»), яка надійшла до складу Чорноморского флоту в 2015 році. Загалом для ЧФ РФ побудовано шість таких субмарин.
Підводні човни проекта 636.3 розроблені ЦКБ «Рубін». Їх швидкість становить до 20 вузлів, автономність плавання - 45 діб, екипаж - понад 50 осіб. Надводна водотоннажність субмарин перевищує 2 тис. тонн, підводне - близько 4 тис. Озброєні крилатими ракетами комплексу «Калібр».