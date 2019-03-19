У Чорне море вийшла російська субмарина з крилатими ракетами на борту



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Підводний човен «Старий Оскол» – третя в серії з шести субмарин, побудованих для Чорноморського Флоту Росії на «Адміралтейських верфях».

Після анексії Криму 2014 року Росія проводить регулярні військові навчання на півострові

Підводний човен «Старий Оскол» Чорноморського флоту РФ, оснащений крилатими ракетами «Калібр», вийшов в море на навчання.

Про це повідомляє ТАСС.

«У рамках виходу у морі екіпаж підводного човна відпрацює навчання з морською авіацією і протичовновими кораблями Чорноморського флоту, а також проведе тренування на покладке човна на грунт», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше особовий склад провів навчання з управління субмариною і відпрацював алгоритм дій по зануренню на різні глибини.

«Старий Оскол» - третій підвоний човен проекта 636.3 («Варшавянка»), яка надійшла до складу Чорноморского флоту в 2015 році. Загалом для ЧФ РФ побудовано шість таких субмарин.

Підводні човни проекта 636.3 розроблені ЦКБ «Рубін». Їх швидкість становить до 20 вузлів, автономність плавання - 45 діб, екипаж - понад 50 осіб. Надводна водотоннажність субмарин перевищує 2 тис. тонн, підводне - близько 4 тис. Озброєні крилатими ракетами комплексу «Калібр».