Поїздки Путіна в Крим не наблизять його режим до легітимізації крадіжки півострова, - МЗС України
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Візит Путіна до Криму є порушенням державного суверенітету України, і в такий спосіб Росія вкотре демонструє цинічне нехтування всіма нормами міжнародного права, вважають у відомстві
Поїздки президента Росії Володимира Путіна в окупований Крим не наблизять путінський режим до легітимізації крадіжки півострова в України, заявила 19 березня в коментарі телеканалу «Прямий» речник українського Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.
«Звичайно, ноту протесту міністерством уже було передано російському зовнішньополітичному відомству. Ми висловлюємо рішучий протест у зв'язку з черговим не узгодженим з Україною візитом російського президента до тимчасово окупованої Росією території України Автономної Республіки Крим та міста Севастополь», – заявила Зеленко.
За її словами, візит Путіна до Криму є порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, і в такий спосіб Росія вкотре демонструє цинічне нехтування всіма нормами міжнародного права.
«Тому ми вчергове заявляємо, що жодні поїздки, жодні псевдо-презентації і жодні псевдо-заходи на території окупованого Криму не наблизять путінський режим до легітимізації крадіжки півострова. Ми будемо наполягати на цьому, працюватимемо над цим із нашими партнерами. Буквально вчора ми бачили десятки заяв від наших ключових партнерів, які лунали з усіх європейських столиць: із Брюсселя, Лондона, Парижа. Тобто, ввести в оману кремлівському режиму світову спільноту вже не вдасться», – заявила речник МЗС України.
Нагадаємо, 18 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав окупований Крим.