Поїздки Путіна в Крим не наблизять його режим до легітимізації крадіжки півострова, - МЗС України



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Президент Росії Володимир Путін Фото: Reuters

Візит Путіна до Криму є порушенням державного суверенітету України, і в такий спосіб Росія вкотре демонструє цинічне нехтування всіма нормами міжнародного права, вважають у відомстві

Поїздки президента Росії Володимира Путіна в окупований Крим не наблизять путінський режим до легітимізації крадіжки півострова в України, заявила 19 березня в коментарі телеканалу «Прямий» речник українського Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

«Звичайно, ноту протесту міністерством уже було передано російському зовнішньополітичному відомству. Ми висловлюємо рішучий протест у зв'язку з черговим не узгодженим з Україною візитом російського президента до тимчасово окупованої Росією території України Автономної Республіки Крим та міста Севастополь», – заявила Зеленко.

За її словами, візит Путіна до Криму є порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, і в такий спосіб Росія вкотре демонструє цинічне нехтування всіма нормами міжнародного права.

«Тому ми вчергове заявляємо, що жодні поїздки, жодні псевдо-презентації і жодні псевдо-заходи на території окупованого Криму не наблизять путінський режим до легітимізації крадіжки півострова. Ми будемо наполягати на цьому, працюватимемо над цим із нашими партнерами. Буквально вчора ми бачили десятки заяв від наших ключових партнерів, які лунали з усіх європейських столиць: із Брюсселя, Лондона, Парижа. Тобто, ввести в оману кремлівському режиму світову спільноту вже не вдасться», – заявила речник МЗС України.

Нагадаємо, 18 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав окупований Крим.

18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії . Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції. Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».

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