«Мінськ» не мертвий, він у комі через дії Кремля – Клімкін



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Міністр закордонних справ Павло Клімкін

За роки агресії Росія не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Мінські угоди про врегулювання ситуації на сході України перебувають у «комі», з якої їх може витягнути тільки рішення РФ піти з Донбасу.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Мінськ» насправді не є мертвим, але він перебуває в комі. Витягнути його з коми може тільки Кремль. Оскільки саме він ввів його в цю саму кому, і зробив це абсолютно усвідомлено. Щоб вивести «Мінськ» з такого стану, Росія повинна прийняти рішення про відхід із Донбасу», – говорить Клімкін.

За його словами, Москва використовує окуповані українські території тільки як засіб для торгу.

«На сьогоднішній момент Росія не хоче прийняти таке рішення (про вихід з Донбасу). Звичайно, це пов'язано з виборами, але ще більше – зі звичайною базарної торгівлею, яку Росія намагається вести з євроатлантичною спільнотою», – вважає глава МЗС.

За словами Клімкіна, незважаючи на те, що порядок денний ЄС заповнена внутрішніми важливими питаннями, як, наприклад, Brexit або вибори в Європарламент, Україні вдається зберегти місце для питань протидії російській загрозі.

«Деякі з моїх європейських співрозмовників все ще говорять: якщо ми не можемо зараз вирішити питання Донбасу, то необхідно його на деякий час заморозити. У мене виникає для них проста аналогія – у вас рана і вона болить. Рану можна, звичайно, знеболити, але при цьому її потрібно обов'язково лікувати, а не просто «заморожувати». Інакше толку не буде», – пояснив дипломат.

Міністерство закордонних справ також наголошувало, що за роки агресії Росія не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.