У Чорногорії штрафуватимуть туристів з голим торсом



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Чорногорія, Котор

Штрафувати пропонують туристів, які будуть з'являтися в громадських місцях в неприйнятному вигляді

Влада Чорногорії збирається ввести штрафи за прогулянки з голим торсом або в купальниках.

Передбачається, що для того, щоб скоротити неналежну поведінку туристів, введуть систему великих штрафів. Так, за прогулянку містом з голим торсом оштрафують на 500 євро, в купальнику - на 600, а за розпивання напоїв і вживання їжі в громадських місцях - на 700.

До розробки нових норм закликали приєднатися також місцевих жителів. Влада закликає орієнтуватися на досвід сусідніх країн.

Раніше повідомлялося, що пляжі Сардинії посилено охороняє поліція через крадіжки піску. За місцевими законами, вивозити пісок за кордон заборонено, а багато туристів набирають його на пляжах в якості сувеніра. Штраф за крадіжку піску з пляжу становить від 300 до 5000 євро.

Також зазначимо, що туристам заборонено ходити в шльопанцях відомою італійською береговою лінією Чінкве-Терре. За недотримання правил на порушників чекає штраф.

До слова, як стало відомо наприкінці квітня, у Києві вісім пляжів претендують на міжнародну нагороду.

Джерело: ТСН