В Італії для туристів ввели новий штраф за шльопанці



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Деяким туристам в Італії загрожує штраф

Рятувальники скаржаться на туристів, які відправляються в невідповідному взутті у скелясту місцевість

Туристам заборонено ходити в шльопанцях відомою італійською береговою лінією Чінкве-Терре. За недотримання правил на порушників чекає штраф. Про це в середу, 6 березня, повідомляє The Local.

Штрафувати туристів вирішили після того, як рятувальники стали скаржитися на мандрівників. Річ в тому що люди відправляються в невідповідному взутті у скелясту місцевість в Лігурії і опиняються в небезпечній для життя ситуації. Проводилось чимало рятувальних робіт, на які витрачалися великі суми грошей.

Зазначається, що штраф може скласти до 2500 євро.

З метою інформування відпочивальників в рибальських селах, розташованих на території Чінкве-Терре, поширюватимуть плакати і листівки. Крім цього, співробітники поліції і національного парку будуть перевіряти взуття відвідувачів.

Раніше стало відомо, що в Італії туристи можуть бути оштрафовані за придбання підроблених дизайнерських товарів на пляжах. А у Флоренції заборонили туристам їсти на чотирьох вулицях в історичному центрі міста.