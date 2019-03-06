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    У світі

    В Італії для туристів ввели новий штраф за шльопанці

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    <p>Деяким туристам в Італії загрожує штраф</p> - В Італії для туристів ввели новий штраф за шльопанці

    Деяким туристам в Італії загрожує штраф

    Рятувальники скаржаться на туристів, які відправляються в невідповідному взутті у скелясту місцевість

    Туристам заборонено ходити в шльопанцях відомою італійською береговою лінією Чінкве-Терре. За недотримання правил на порушників чекає штраф. Про це в середу, 6 березня, повідомляє The Local.

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    Штрафувати туристів вирішили після того, як рятувальники стали скаржитися на мандрівників.  Річ в тому що люди відправляються в невідповідному взутті у скелясту місцевість в Лігурії і опиняються в небезпечній для життя ситуації. Проводилось чимало рятувальних робіт, на які витрачалися великі суми грошей.

    Зазначається, що штраф може скласти до 2500 євро.

    З метою інформування відпочивальників в рибальських селах, розташованих на території Чінкве-Терре, поширюватимуть плакати і листівки. Крім цього, співробітники поліції і національного парку будуть перевіряти взуття відвідувачів.

    Раніше стало відомо, що в Італії туристи можуть бути оштрафовані за придбання підроблених дизайнерських товарів на пляжах. А у Флоренції заборонили туристам їсти на чотирьох вулицях в історичному центрі міста.

     

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