Пляжі Сардинії посилено охороняє поліція через крадіжки піску



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Пляжі Сардинії часто порівнюють з курортами Карибського моря

Минулого року в аеропорту Кальярі з багажу мандрівників вилучили понад тонну піску

В італійському місті Сардинія поліція почала патрулювати місцеві пляжі через постійні крадіжки піску. Про це повідомляє Gentside.

За місцевими законами, вивозити пісок за кордон заборонено, а багато туристів набирають його на пляжах в якості сувеніра. Штраф за крадіжку піску з пляжу становить від 300 до 5000 євро.

Повідомляється, що за минулий рік з багажу туристів в аеропорту вилучили понад тонну піску. Також в 2018 році британський турист отримав штраф у 1000 євро за вивезення піску з одного з найпопулярніших пляжів Сардинії Gallura.

У порту Ольбії цього ж року пара з Франції намагалася вивезти в якості сувенірів 30 кг каменів з пляжу.

Розташовані на заході Сардинії пляжі Mari Ermi і Is Arutas мають дивовижну гальку, що нагадує рисові зерна або дрібні намистини

Нагадаємо, минулого тижня на Сардинії відкрилося почесне консульство України. Україну на Сардинії представлятиме досвідчений почесний консул Ентоні Гранде, що сприятиме посиленню міжрегіонального діалогу, розвитку економічної й культурної співпраці та захисту прав української громади італійського острова.

Також зазначимо, що туристам заборонено ходити в шльопанцях відомою італійською береговою лінією Чінкве-Терре. За недотримання правил на порушників чекає штраф.

До слова, як стало відомо наприкінці квітня, у Києві вісім пляжів претендують на міжнародну нагороду.