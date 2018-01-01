  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ

    Порошенко і Лагард в рамках економічного форуму обговорили прогрес реформ в Україні
    У Давосі відбулись переговори президента України Петра Порошенка із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Раніше прес-секретар МВФ Джеррі Райс повідомив, що голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі.  За його словами, «вони обговорять прогрес
    • Сьогодні, 20:16
    • Розсилка
    Петро Порошенко і Крістін Лагард у Давосі
    Петро Порошенко і Крістін Лагард у Давосі

    Порошенко і Лагард в рамках економічного форуму обговорили прогрес реформ в Україні

    У Давосі відбулись переговори президента України Петра Порошенка із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

    Раніше прес-секретар МВФ Джеррі Райс повідомив, що голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі. 

    За його словами, «вони обговорять прогрес реформ в Україні, зокрема, тих, які прокладуть шлях до завершення перегляду програми».

    Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном НетаньягуЯк повідомляється на сайті глави держави, у рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

    Читайте також
    Петро Порошенко МВФ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ