У Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ

Порошенко і Лагард в рамках економічного форуму обговорили прогрес реформ в Україні

У Давосі відбулись переговори президента України Петра Порошенка із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Раніше прес-секретар МВФ Джеррі Райс повідомив, що голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі. За його словами, «вони обговорять прогрес



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Петро Порошенко і Крістін Лагард у Давосі

Порошенко і Лагард в рамках економічного форуму обговорили прогрес реформ в Україні

У Давосі відбулись переговори президента України Петра Порошенка із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Раніше прес-секретар МВФ Джеррі Райс повідомив, що голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі.

За його словами, «вони обговорять прогрес реформ в Україні, зокрема, тих, які прокладуть шлях до завершення перегляду програми».

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Як повідомляється на сайті глави держави, у рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.