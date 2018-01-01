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    Порошенко у Давосі провів зустріч з Нетаньягу

    Петро Порошенко бере участь в економічному форумі в Давосі
    Президент України Петро Порошенко у рамках заходів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це у Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. [READ_MORE] «Президент провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу», - повідомив
    • Сьогодні, 18:27
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    <p>Петро Порошенко та Беньямін Нетаньягу</p> <p></p>
    Фото: twitter.com/STsegolko

    Петро Порошенко та Беньямін Нетаньягу

    Петро Порошенко бере участь в економічному форумі в Давосі

    Президент України Петро Порошенко у рамках заходів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це у Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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    «Президент провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу», - повідомив Цеголко.

    Як повідомляється на сайті глави держави, у рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

    «Петро Порошенко висловив вдячність за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму в грудні 2017 року. Співрозмовники погодилися щодо необхідності подальшої активізації економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем. У цьому зв’язку сторони підтвердили готовність завершити переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та необхідність розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі 23-26 січня 2018 року. У рамках форуму Порошенко виступить із промовою під час сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», візьме участь у Неформальному засіданні світових економічних лідерів «Створення спільного майбутнього у розколотому світі» та виступить під час інвестиційної панелі Української асоціації венчурного і приватного капіталу в Ukrainian House Davos.

    Також Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних фінансових організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.

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