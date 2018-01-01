Порошенко у Давосі провів зустріч з Нетаньягу

Петро Порошенко бере участь в економічному форумі в Давосі

Президент України Петро Порошенко у рамках заходів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це у Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. [READ_MORE] «Президент провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу», - повідомив



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: twitter.com/STsegolko Петро Порошенко та Беньямін Нетаньягу

Петро Порошенко бере участь в економічному форумі в Давосі

Президент України Петро Порошенко у рамках заходів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це у Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

«Президент провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу», - повідомив Цеголко.

Як повідомляється на сайті глави держави, у рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

«Петро Порошенко висловив вдячність за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму в грудні 2017 року. Співрозмовники погодилися щодо необхідності подальшої активізації економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем. У цьому зв’язку сторони підтвердили готовність завершити переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем», - йдеться у повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та необхідність розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі 23-26 січня 2018 року. У рамках форуму Порошенко виступить із промовою під час сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», візьме участь у Неформальному засіданні світових економічних лідерів «Створення спільного майбутнього у розколотому світі» та виступить під час інвестиційної панелі Української асоціації венчурного і приватного капіталу в Ukrainian House Davos.

Також Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних фінансових організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.