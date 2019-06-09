  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У день виборів в Казахстані затримали сотню протестувальників

    • Розсилка
    У день виборів в Казахстані затримали сотню протестувальників

    Сьогодні у Казахстані проходять позачергові президентські вибори

    На акціях протесту в день позачергових виборів президента Казахстану в неділю, 9 червня, затримано близько ста осіб. Про це повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ країни Марат Кожаєв, передає DW.

    Повідомляється, що у двох містах на неузгоджені мітинги проти наперед відомих результатів голосування вийшло кілька сотень людей. Учасники акцій скандували «Бойкот!» і «Свобода!».

    Зв'язок в Алмати та Нур-Султані працює з перебоями, у столиці Казахстану рух по проспектах Республіки і Абая перекрито.

    Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

    Назарбаєв очолював Казахстан з 24 квітня 1990 року, спочатку - як глава казахської РСР, з 1991 року - як президент незалежної Республіки Казахстан. У квітні 2015 року його переобрали на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. 

    Читайте також
    вибори Казахстан протест президент Нурсултан Назарбаєв Касим-Жомарт Токаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ