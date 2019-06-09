У день виборів в Казахстані затримали сотню протестувальників



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Сьогодні у Казахстані проходять позачергові президентські вибори

На акціях протесту в день позачергових виборів президента Казахстану в неділю, 9 червня, затримано близько ста осіб. Про це повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ країни Марат Кожаєв, передає DW.

Повідомляється, що у двох містах на неузгоджені мітинги проти наперед відомих результатів голосування вийшло кілька сотень людей. Учасники акцій скандували «Бойкот!» і «Свобода!».

Зв'язок в Алмати та Нур-Султані працює з перебоями, у столиці Казахстану рух по проспектах Республіки і Абая перекрито.

Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.



Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

Назарбаєв очолював Казахстан з 24 квітня 1990 року, спочатку - як глава казахської РСР, з 1991 року - як президент незалежної Республіки Казахстан. У квітні 2015 року його переобрали на п'ятий президентський термін на дострокових виборах.