У Держбюро розслідувань завершився конкурс на керівні посади в територіальних управліннях



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Всього в конкурсі взяли участь 485 кандидатів, які претендували на 56 посад

Державне бюро розслідувань (ДБР) визначило 53 переможців конкурсу на посади начальників слідчих відділів та їхніх заступників, а також начальників відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань та відділу оперативних розробок у семи регіональних управліннях.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як повідомляється, всього в конкурсі взяли участь 485 кандидатів, які претендували на 56 посад. Переможці конкурсу пройдуть перевірку з використанням поліграфа та спеціальні перевірки органами державної влади, після чого буде ухвалено рішення щодо призначення їх на посади.

«Фактично на одне місце претендувало вісім кандидатів. Конкурс складний і охоплює одночасно сім територіальних управлінь, які мають запрацювати разом із центральним апаратом Державного бюро розслідувань», - заявив директор ДБР Роман Труба.

На ще три посади - начальника 3-го відділу та начальника відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань територіального управління, розташованого в місті Краматорську, а також начальника 1-го відділу територіального управління, розташованого в місті Хмельницькому, - буде проведено повторні конкурси.

Нагадаємо, 16 серпня перші 42 переможці конкурсу на посади в центральному апараті Бюро склали присягу та були призначені на посади в Держбюро розслідувань.

Як відомо, Верховна Рада прийняла закон про створення ДБР 12 листопада 2015 року. Створення цього органу передбачено Конституцією України: до нього повинні перейти від прокуратури функції досудового розслідування, а за прокуратурою залишиться функція нагляду. ДБР буде розслідувати злочини, скоєні вищими посадовими особами, службовцями НАБУ і САП, а також військовими злочинцями.