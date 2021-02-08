«Медичні закупівлі» скаржаться, що МОЗ досі не дав дозвіл купувати ліки на 2021 рік

ДП Арсена Жумаділова відзвітувало, скільки і яких ліків закупило за минулий рік

Держпідприємство опублікувало Моніторинговий звіт за результатами закупівель 2020 року

Державне підприємство «Медичні закупівлі» досі не отримало від Міністерства охорони здоров'я документи, що дозволяють розпочати закупівлі 2021. Про це ДП поінформувало у себе на сторінці у Facebook.

Крім того, ДП опублікувало Моніторинговий звіт за результатами закупівель 2020 року. Відповідно до нього, зокрема, на закупівлях засобах індивідуального захисту «Медзакупівлям» вдалося заощадити 1,037 млрд грн - «від доведеної вартості, на які додатково закупили ліки від Covid-19, 20 млн масок та більше 5 млн експрес-тестів»;

«Нам вдалося заощадити 148,7 млн грн на закупівлях швидких та знизити вартість комп’ютерних томографів на 163,1 млн грн від початкової ціни, з якою постачальники вийшли на тендери. Такого зниження цін вдалося досягти за рахунок фахового аналізу ринку, якісної підготовки тендерної документації, ефективного використання закупівельних інструментів», - також йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, шість пілотних регіонів у 2019 році використали неефективно або з порушенням законодавства третину з 1 млрд грн бюджетних коштів на розвиток екстреної медичної допомоги. Такого висновку дійшла Рахункова палата за результатами аудиту ефективності використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованих на розвиток системи екстреної медичної допомоги.

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