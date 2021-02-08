Зеленський готовий першим прищепитися, аби показати безпечність ковід-вакцини

Володимир Зеленський вже перехворів коронавірусом, а у ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід

Президент хоче якнайшвидше вакцинуватись

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий одним із перших зробити щеплення проти коронавірусу, щоб показати безпечність вакцинації.

Про це він заявив на форумі Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

За його словами, серед українців існує недовіра до щеплень, а також вони відмовляються від вакцинації проти ковіду.

«Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, що вакцинація важлива і вона безпечна», – сказав Зеленський.

Він також заявив, що планується вакцинувати щонайменше половину населення України до початку 2022 року. Зеленський нагадав, що влада вже домовилася про постачання вакцини від чотирьох виробників: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Novavax, а також про те, що перший етап вакцинації розпочнеться вже в лютому.

«Перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Вакцину отримають медики, військові, нацгвардійці», - сказав він.

Минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

Раніше у МОЗ повідомляли, що першими мають вакцинувати 21 мільйон українців, які входять у групи ризику. Поки Україна претендує на 16 млн доз вакцини, які мають безкоштовно передати у межах ініціативи COVAX. У лютому ми маємо отримати перші 117 тисяч доз.

Вакцина проти Covid-19 складається з двох доз, тобто 16 млн доз вакцини від COVAX вистачить на 8 млн людей.

До слова, Афганістан отримав вакцину від коронавірусу раніше за Україну.

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.