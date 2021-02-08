«Громадяни України – не кролики». Президент розповів, як і кого вакцинуватимуть

Зеленський каже, що готовий щепитися першим вакциною, яку отримає Україна

Сьогодні у Києві розпочався триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Цей форум стане одним із 30 масштабних щотижневих аналогічних заходів, які Офіс президента зініціював з нагоди 30-річчя Незалежності України.

За задумом Банкової, кожен із 30-ти форумів буде присвячений певній суспільно-важливій темі.

Перший форум відбувається у КВЦ «Парковий». У його відкритті взяв участь президент Володимир Зеленський, до заходу також долучився прем’єр-міністр Денис Шмигаль з іншими представниками уряду та нардепами. На початку форуму також відбулось пряме включення із головою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханомом Гебрєсусом, який відзначив вдалі кроки України у подоланні спалаху коронавірусу.

У рамках форуму Володимир Зеленський у прямому ефірі оголосив промову, а дещо пізніше поспілкувався з журналістами обраних телеканалів. Йшлося суто про протидію коронавірусу та майбутню вакцинацію.

Про успіхи у протидії коронавірусу

«Без зайвої скромності скажу, що в питаннях протидії Covid-19 Україні дійсно є чим пишатися. Бо якщо говорити відверто – той стан медичної системи, яку ми отримали у спадок, за логікою речей не залишав жодних шансів, щоб уникнути колапсу й катастрофи. Була зруйнована система лабораторій та вертикаль державних санітарних лікарів. Лаборантів, епідеміологів, інфекціоністів ми фактично збирали по країні в ручному режимі. Медичні засоби та обладнання були дефіцитом, а полиці Державного резерву були порожніми».

«Ми домовилися про поставку в Україну вакцин від компаній Pfizer, Sinovak, AstraZeneca та Novavaх»

«Ми змогли швидко організувати поставки з інших країн, а згодом розгорнули масштабне українське виробництво. Ми підвищили заробітні плати медикам, що протидіють Covid-19, до 300%. А цього року суттєво збільшили виплати всім медичним працівникам усіх рівнів».

«Влада, обираючи між ударом по економіці та здоров’ям людей, пішла на непопулярний крок і запровадила жорсткий карантин. Водночас різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди та електоральні бали. Була величезна кількість маніпуляцій, брехні, популізму й саботажу – і все це, ясна річ, аж ніяк не допомагало в подоланні вірусу».

«Рівень смертності від Covid-19 в Україні найнижчий у порівнянні з багатьма країнами Європи. Ми довше за інших протримались і не вводили локдаун. А ті обмеження, що діяли в січні, були досить, я вважаю, ліберальними, якщо порівнювати з форматами локдауну в Німеччині, Британії, Франції та інших країнах. За цей час Україні вдалося збільшити кількість ліжок у лікарнях. Вже сьогодні 70% з них вільні. А понад 80% ліжок в Україні забезпечені киснем… Люди, які через карантин були змушені призупинити роботу, одержали економічну підтримку».

Про російську вакцину

«Поки що немає офіційної інформації про те, що ефективність від російської вакцини сягає 91% – ні від ВООЗ, ні від провідних світових експертів»

«Треба пам’ятати, що у рамках гібридної війни можуть поширюватися fake news – будь-яку інформацію можна викривити, подати для українського суспільства під бажаним кутом. Потім ми перевіряємо і розуміємо, що офіційних даних про підтверджену високу ефективність вакцини немає. Громадяни України – це не кролики, вибачте за таке порівняння, а люди, і експериментувати на них ми не маємо права. Тому ми домовлялися тільки із визнаними світом виробниками вакцин, і які дають серйозний позитивний результат у світі. Наразі ніякого підтвердження ефективності російської вакцини Sputnik V не існує».

«Треба пам’ятати, що у рамках гібридної війни можуть поширюватися fake news»

«У лютому ми отримаємо перші дози вакцини Pfizer-Biontech – до 1 млн доз. До літа Україна одержить ще 10 млн доз. Крім того, у нас ще є домовленості з китайським виробником, із британською компанією AstraZeneka та з американським виробником (Moderna). Першою в Україні буде Pfizer – 200 тис. для медиків, а потім мільйон скоріше за все, Astra Zeneka».

Першою з країн ЄС, яка уклала з РФ угоду про закупівлю великої партії вакцини Sputnik V стала Угорщина. Спершу влада країни сумнівалась у доцільності використання вакцини з офіційно не підтвердженою ефективністю, проте 22 січня стало відомо, що в угорському уряді змінили думку і вже домовилися з РФ про закупівлю 2 млн доз вакцини. Крім того, 2 лютого науковий журнал The Lancet опублікував результати третьої фази клінічного дослідження вакцини Sputnik V. Проміжний аналіз даних фази показав, що введення вакцини забезпечує ефективність проти коронавируса на 91,6%. Дослідження проходило з 7 вересня по 24 листопада 2020 року в 25 лікарнях Москви. Всього обидві дози вакцини отримали 14 964 учасника, а 4902 отримали плацебо. Ефективність вакцини розраховувалася на основі частки учасників з ПЛР-підтвердженим Covid-19.

Видання Bloomberg вже назвало Sputnik V «ймовірно, найбільшим науковим проривом з часів СРСР».

Про довіру до вакцинації

«Влада повинна дати можливість усім громадянам країни вакцинуватися від коронавірусу, згідно з Конституцією Украіни. Втім соціологія каже, що 50% українців взагалі не вірять в існування коронавірусу, тому і не хочуть вакцинуватися».

«(Задля того, щоб переконати українців) я готовий вакцинуватися у прямому ефірі першою вакциною, яка надійде в Україну. Щоправда, я вважаю, що перші дози повинні отримати медики, які знаходяться у постійному контакті з хворими. Я точно готовий вакцинуватися разом із військовими як верховний головнокомандувач. І вакцинуюсь тією вакциною, яка надійде».

Володимир Зеленський: Я готовий вакцинуватися разом із військовими як верховний головнокомандувач

«Я впевнений, що Європа не надасть можливості вільного мандрування без вакцинування. Як держава ми будемо скасовувати усі заборони для людей, які вакциновані чи перехворіли на коронавірус. Мої батьки теж обов’язково вакцинуються, проте пізніше, коли вакцина буде у вільному доступі – як то кажуть, щоб ніхто нічого не подумав. Я вважаю, важливо показати суспільству, що вакцинації боятись не потрібно».

«Якість вакцини ми будемо перевіряти її тут, на місці».

Про те, як відбуватиметься процес вакцинації

«Я вважаю що усі люди, які працюють на державу, отримують кошти від держави і мають постійні контакти (з потенційними хворими на Covid-19), повинні зробити щеплення. Так, є люди, яким не можна – то інша розмова. Кабмін зробить список професій людей, яким буде необхідно щепитися. З приватними структурами буде складніше, з бізнесом треба буде говорити».

Віктор Ляшко, Кирило Тимошенко та Андрій Єрмак

«Міша Федоров (Михайло Федоров – віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України) разом зі Степановим (Максим Степанов – міністр охорони здоров’я) на моє прохання підготують платформу, де люди, які готові вакцинуватися, залишатимуть свої дані. Коли вакцини почнуть надходити в Україну, людина, яка виявила таке бажання, отримає зворотній зв’язок, де буде вказано, у який день і де саме вона зможе прищепитися… Цю платформу ми під’єднаємо до «Дії» (програма, яка на початку спалаху в Україні дозволяла відслідковувати дотримання карантину громадянами, які прибували з інших країн; також за посередництва програми відбувалась виплата 8 тис. грн приватним підприємцям та найманим працівникам, які втратили доходи через карантинні обмеження, – «Главком»)».

«Бажаючі зможуть отримати вакцину у регіонах».

Про покарання за порушення карантинних обмежень та відмову від щеплення

«Штрафи за відмову носити маски сплачують тисячі людей! Щотижня на ковід-нараді я отримую інформацію про це. Наші люди справді від обмежень втомлюються швидко. Так, штрафи є, але все у голові людей. Ми ж не будем бити людей».

Президент україни Володимир Зеленський та глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус

«Ми повинні працювати інформаційно разом (уряд та ЗМІ, – «Главком»). Це як людина, яка напідпитку їде по дорозі: питання не у тому, що вона може загинути, а у тому, що можуть загинути інші люди. Приміром, шкільний учитель не має права відмовитися від вакцинування. Так само, як і медичним працівникам. Не хоче людина? Нехай обирає інший формат роботи, працює з ковід-хворими. Держава регулюватиме це (санкції за відмову щеплюватися), механізми представить суспільству.

Про те, як зробити, щоб до України не боялись їздити

«З лідерами деяких країн ми домовилися про дзеркальні паритетні підходи у цьому питанні».

На екрані німецька політикиня Урсула фон дер Ляєн

«Багато країн, приміром, Бельгія, закриті на виїзд і в’їзд для своїх громадян. Ми бачимо, до яких жорстких заходів вдаються у Великобританії, Франції, Німеччині. У нас дуже лояльні правила для нашого населення, яке не може і не хоче терпіти (обмежень), тому вакцинація – правильний крок для нас».

Наталія Сокирчук, «Главком»

Фото пресслужби президента