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    Кримінал

    Поліція упіймала банду, що підривала банкомати в Дніпрі

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    Поліція упіймала банду, що підривала банкомати в Дніпрі
    Фото: Нацполіція

    Підозрювані діяли вночі і вибирали банкомати у віддалених районах міста і не були обладнані камерами відеоспостереження

    Правоохоронці вистежили і затримали в Дніпрі банду з трьох чоловіків, яких підозрюють у підриві десятка банкоматів у місті. Про це в п'ятницю, 25 жовтня, повідомляє прес-служба поліції області.

    Відзначається, що справа розслідується з грудня 2018 року. Зловмисникам від 22 до 32 років. Під час обшуків у їхніх квартирах оперативники вилучили пістолети, патрони, номерні знаки, шоломи, бронежилети, за допомогою яких скоювали злочини. Крім того, правоохоронці вилучили автомобілі BMWі ВАЗ, а також скутер і велосипед, на яких пересувалися зловмисники.

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    Поліція упіймала банду, що підривала банкомати в Дніпрі
    Поліція упіймала банду, що підривала банкомати в Дніпрі
    Поліція упіймала банду, що підривала банкомати в Дніпрі
    Поліція упіймала банду, що підривала банкомати в Дніпрі

    Встановлено, що підозрювані діяли вночі і вибирали банкомати, які перебували у віддалених районах міста і не були обладнані камерами відеоспостереження. Як було встановлено в ході експертизи, банкомати були пошкоджені шляхом вибуху газоповітряної суміші.

    Зараз вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. За скоєння крадіжки у великих розмірах зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

     

    Дніпро поліція
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