У Києві затримали маніяка, який з ножем нападав на людей (фото, відео)



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Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства киянин Фото: Нацполіція

Протягом місяця від дій зловмисника постраждали кілька чоловіків

На початку вересня до чергової частини Дніпровського управління поліції звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що на вулиці Курнатовського невідомий з ножем напав на її 26-річного сина. Із різаними ранами плеча та ключиці потерпілого госпіталізували у лікарню, а слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та пошуки зловмисника.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За кілька тижнів до поліції надійшло повідомлення про ножові поранення шиї 22-річного мешканця Дніпровського району, що на вулиці Райдужній спричинив йому невідомий.

Також за аналогічних обставин постраждав 56-річний чоловік. За його словами, до нього ззаду підійшов незнайомець та кілька разів вдарив у спину предметом, схожим на ніж.

Лікарі потерпілим надали медичну допомогу, а у поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Згодом до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду будинку на вулиці Петра Вершигори чоловік виявив мертвим батька. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть 69-річного чоловіка від колото-різаної рани шиї. Цю подію поліцейські кваліфікували як умисне вбивство і розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За словами заступника начальника слідчого управління поліції Києва Едуарда Соловйова, під час спілкування з потерпілими поліцейські отримали прикмети незнайомця, які співпадали між собою. Правоохоронці дійшли висновку, що до подій може бути причетна одна особа, та склали фоторобот підозрюваного.

«Аби встановити особу, яка вчинила дані злочини, та затримати, ми провели доволі кропітку роботу зі збору доказової бази і встановлення особи зловмисника. На розшук ми організували весь особовий склад поліції Києва, постійно прочісували вулиці району та переглядали камери відеоспостереження. Зокрема, перевіряли причетність раніше судимих за аналогічні злочини місцевих мешканців. Через деякий час нам вдалося встановити особу підозрюваного. Ми провели впізнання з потерпілими, які вказали на кривдника», – зазначив правоохоронець.

Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий мешканець, 1975 року народження. Він проживав разом із батьками, у червні його виписали із психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання правоохоронці вилучили особисті речі: кепки, окуляри та кілька ножів, які направили на проведення експертизи, а чоловіка доставили до управління поліції.

«Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий надає покази, які ми ретельно перевіряємо. За погодженням місцевої прокуратури № 4 фігуранту оголосили про підозру у вчиненні кількох злочинів та готуються матеріали для обрання судом міри запобіжного заходу», – додав Соловйов.