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    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами

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    Пам&rsquo;ять героїв Крут вшанували у Дніпрі&nbsp; - У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    Пам’ять героїв Крут вшанували у Дніпрі 
    Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

    Студенти ліцею митно-податкової справи показали фрагмент бою, який відбувся 29 січня 1918 року

    У Дніпрі біля пам’ятника Дмитру Яворницькому, де відбулись урочистості з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут, вихованці ліцею реконструювали фрагмент бою під Крутами.

    Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

    «Ми пам’ятаємо про тих молодих хлопців, які загинули під Крутами більш ніж 100 років тому. Ми проводимо паралель між ними та тими юнаками, які вже у наш час загинули на сході України. Що сто років тому, що зараз – вони захищали свою державу, її незалежність. Ми вклоняємося їхній мужності та героїзму», – зазначив заступник міського голови Дніпра Едуард Підлубний.

    Під час заходу вихованці ліцею митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів реконструювали фрагмент бою, який відбувся 29 січня 1918 року.

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    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами
    У Дніпрі майбутні митники реконструювали фрагмент бою під Крутами

    «Такі самі юнаки, як я зараз, по 16 років, – студенти, гімназисти, юнаки військової школи – віддали життя за Батьківщину. Ці юні українці захищали свою землю, свій народ, тож для мене це приклад мужності та героїзму», – каже ліцеїст Богдан Д’яченко.

    Вранці у залі Дніпропетровської ОДА відбувся показ українського історичного фільму «Крути 1918» режисера Олексія Шапарєва.

    Дніпро студенти українці День пам'яті Героїв Крут
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