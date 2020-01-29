Президент вшанував пам’ять Героїв Крут. Фоторепортаж



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Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут

Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві. Про це інформує офіційний сайт президента України, повідомляє «Главком».

Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний Гімн України. Воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї.

Президент також поклав квіти до могил учасників антитерористичної операції, які загинули на сході України.

Глава держави відвідав церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

Володимир Зеленський зазначив, що бій під Крутами – це ще одна героїчна сторінка в історії боротьби українців за власну державність.

«Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю», – написав Президент.

«Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на сході, слугують гідним прикладом нашим майбутнім поколінням», – додав Глава держави.