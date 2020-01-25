У Кропивницькому затримали підозрюваних у резонансному вбивстві адвоката



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У кримінальному провадженні триває досудове слідство

У Кропивницькому затримали підозрюваних у вбивстві у серпні 2019 року адвоката Олександра Іванова.

Про це повідомляє управління карного розшуку Кіровоградської області.

Правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи, підозрюваних у вбивстві відомого адвоката та замаху на вбивство іншого місцевого жителя.

У результаті проведених заходів працівниками управління карного розшуку, слідчими слідчого управління поліції області, спільно з управлінням стратегічних розслідувань, працівниками управління Служби безпеки України в області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та із залученням спецпідрозділів КОРД, роти поліції особливого призначення та «Альфа» у обласному центрі було затримано трьох місцевих жителів, віком 45, 48 та 54 роки.

Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство та умисне вбивство).

У рамках кримінального провадження на території міста Кропивницького та області правоохоронцями проведено близько 40 обшуків, у результаті яких вилучено речові докази. У кримінальному провадженні триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Росії затримали фаната бойовиків «ДНР», який скоїв 9 вбивств.