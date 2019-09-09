У Дніпрі затримали наркоділка, який отримував психотропи поштою



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Отриманий «товар» зловмисник реалізовував на території Дніпра та інших регіонів Фото: СБУ

Вартість вилучених наркотиків становить близько 750 тисяч гривень за цінами чорного ринку

У Дніпрі правоохоронці викрили місцевого жителя на продажі оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це 9 вересня повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Оперативники встановили, що мешканець Дніпра одержував через сервіси поштового зв’язку наркотики для перепродажу. Отриманий «товар» він реалізовував на території міста та інших регіонів України методом так званих «закладок».

«Для пошуку клієнтів наркоділок створив та адміністрував спеціалізований сайт, а також використовував один з Інтернет-комунікаторів», - зазначили в СБУ.

Повідомляється, що під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили за місцем проживання фігуранта справи канабіс, метамфетамін, МДМА, амфетаміна та ЛСД, загальної вагою понад кілограм. Вартість вилученого становить близько 750 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Також виявлено гроші, одержані незаконним шляхом, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з речовими доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій. Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до пошуку та переправлення за кордон осіб для роботи у сфері наркобізнесу в одній з сусідніх країн», - заявили в СБУ.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотики на суму майже півмільйона гривень.