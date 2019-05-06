У Донецькій області на хабарі затримали командира роти військової частини



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Після передачі першої частини неправомірної вигоди в сумі 3000 гривень незаконну діяльність хабарника було припинено Фото: прес-центр операції Об’єднаних сил

Старший лейтенант вимагав від підлеглого військовослужбовця хабар у розмірі 5,5 тис. гривень

Військова прокуратура Донецького гарнізону зі складу операції Об’єднаних сил задокументувала отримання командиром зведеної роти однієї з військових частин хабара у розмірі 5,5 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що старший лейтенант вимагав від підлеглого військовослужбовця неправомірну вигоду за непритягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за нібито втрачене речове майно.

«Після передачі першої частини неправомірної вигоди в сумі 3000 гривень незаконну діяльність хабарника припинено», - повідомили в прес-центрі

Під час огляду місця події було знайдено хабар, а також було проведено невідкладні слідчі дії після яких прийнято рішення про затримання фігуранта, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

«Слідчі дії тривають, встановлюється причетність інших посадовців до вчинення кримінального правопорушення», - резюмується у повідомленні.

Раніше в Одесі за хабар засудили двох поліцейських.