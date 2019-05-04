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    Кримінал

    В Одесі за хабар засудили двох поліцейських

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    Поліцейських засудили до 5 років позбавлення волі - В Одесі за хабар засудили двох поліцейських
    Поліцейських засудили до 5 років позбавлення волі

    У 2015 році правоохоронці разом з цивільним агентом затримали 18-річного місцевого жителя та під загрозою арешту за купівлю наркотиків вимагали хабар у розмірі 500 грн

    В Одесі засудили двох колишніх працівників Київського райвідділу поліції міста за вимагання і отримання хабаря. Про це повідомляє «Судовий репортер».

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    Зазначається, що у 2015 році правоохоронці разом з цивільним агентом затримали 18-річного місцевого жителя та під загрозою арешту за купівлю наркотиків вимагали хабар у розмірі 500 грн.

    Правоохоронці свою провину заперечували, проте їхній спільник свою вину визнав та під час допиту дав показання.

    Поліцейських засудили до 5 років позбавлення волі, їхньому спільнику за викривальні показання суд пом'якшив покарання до 17 тис. грн штрафу.

    Нагадаємо, раніше слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Чернівцях затримали головного державного ревізора-інспектора управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області за фактом вимагання та отримання хабаря у розмірі 700 доларів .

    Раніше повідомлялося, що у Запорізькій обл. ДБР затримало заступника керівника райвідділку поліції. В ДБР заявили, що за попередньою інформацією, затримані правоохоронці намагались отримати від місцевого підприємця, який займається торгівлею металобрухтом, щомісячну плату у розмірі 8 тис. гривень.

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