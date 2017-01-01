У Донецьку переполох через диверсії

Командування бойовиків погрожує арештами за поширення чуток про диверсії

Серія диверсій проти штабних структур російсько-терористичних військ, дислокованих в Донецьку, в ніч з 22 на 23 листопада на тлі подій в «ЛНР» викликала серйозний резонанс в середовищі як бойовиків «ДНР», так і серед місцевого населення. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи



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Командування бойовиків погрожує арештами за поширення чуток про диверсії

Серія диверсій проти штабних структур російсько-терористичних військ, дислокованих в Донецьку, в ніч з 22 на 23 листопада на тлі подій в «ЛНР» викликала серйозний резонанс в середовищі як бойовиків «ДНР», так і серед місцевого населення. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

«Командування «1-го АК ДНР» віддало наказ командирам підлеглих підрозділів і частин будь-яким способом припиняти поширення чуток про дані диверсії серед особового складу, аж до арешту і тримання на гауптвахті розповсюджувачів подібних чуток з числа «військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

Одночасно зафіксовано поширення чуток агентурою «МГБ ДНР» в Донецьку про проникнення в місто «української ДРГ» (нині нібито знешкодженій) з метою «підриву каналізації в Донецьку», інформує «ІС».

Як повідомлялося, в ніч на 23 листопада в окупованому Донецьку сталася низка диверсій, що призвело до жертв серед терористів.

Пізніше так зване «міністерство держбезпеки» самопроголошеної «ДНР» заявило про затримання понад десяти осіб за підозрою у співпраці зі спецслужбами України.