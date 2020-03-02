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    У Епіфанія нагадали, що Великий піст – це не лише про їжу

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    У Епіфанія нагадали, що Великий піст – це не лише про їжу

    «Піст – це період розквіту духовної складової людини над вимогами тіла, тож не може бути зведеним лише до обмежень у їжі»

    Утримання від споживання тваринної їжі під час посту – не є метою, головним є перемога над залежністю від гріхів. Про це нагадали у пресслужбі Української православної церкви.

    Повідомляється, що цьогорічний піст до Великодня починається сьогодні, 2 березня, та триватиме до 18 квітня. Під час Великого посту, або Чотиридесятниці, за встановленою церковною практикою, утримуються від їжі тваринного походження, розваг та нестриманості.

    «Звернімо увагу на те, з якими намірами ми розпочинаємо святу Чотиридесятницю. Утримання в їжі в період посту потрібні, однак самі по собі вони не є метою. Тілесний піст є засобом, за допомогою якого ми вдосконалюємо свою душу та поборюємо залежність від гріха. Піст – це період розквіту духовної складової людини над вимогами тіла, тож не може бути зведеним лише до обмежень у їжі. Святитель Іоан Золотоустий так говорить про справжню сутність посту: «Хто обмежує піст лише утриманням від їжі, той вельми безчестить його. Не тільки вуста повинні поститися, – ні, нехай постять і око, і слух, і руки, і все наше тіло», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що під час посту християни більше часу присвячують молитвам та богослужінням.

    «Варто зазначити, що обмеження в їжі залежать від стану кожної людини. Дехто потребує вживання риби та олії (крім середи і п’ятниці). Також з благословіння священника піст може послаблюватись, зважаючи на захворювання, похилий чи малий вік, важку фізичну працю та вагітність», - додали у пресслужбі.

    церква Українська православна церква їжа релігія Великдень 2020
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