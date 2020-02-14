ЄС скасував заборону на м'ясо птиці з України



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Наразі в українському уряді очікують, коли ЄС оприлюднить своє рішення для того аби воно набуло чинності

Європейський Союз скасував заборону на ввезення м'яса птиці з усієї території України до країн ЄС.

Про це повідомив торговельний представник України Тарас Качка.

«Таким чином заборона ЄС на ввезення м‘яса птиці з усієї території України, накладена кілька тижнів тому, знята», — заявив Качка.

За його словами, відповідне рішення у ЄС ухвалили не одностайно, адже низка країн незадоволені прогресом у співпраці з Україною у низці інших сфер.

Наразі в українському уряді очікують, коли ЄС оприлюднить своє рішення для того аби воно набуло чинності.

23 січня стало відомо, що ЄС призупинив весь імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу на Вінниччині. Зазначимо, що через спалах пташиного грипу.

Нагадаємо, що у Києві пройде великий аграрний саміт. 21 лютого у Києві відбудеться перший Agribusiness Wisdom Summit, який збере провідних гравців українського аграрного ринку. На саміті десять власників та СЕО компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринку. Захід пройде у Leonardo Hall.