У Фонді держмайна похвалились, як відсікли «кумів-сватів» від приватизації



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За словами чиновника, нові механізми розкриття інформації сприяли суттєвому зростанню кількості учасників аукціонів

«Ніякого кума-свата не потрібно, потрібен лише Інтернет», - хвалиться заступник голови Фонду держмайна.

Фонд держмайна суттєво спростив доступ потенційних інвесторів до інформації про державні підприємства, виставлені на приватизацію. Для цього був запущений веб-сайт privatization.gov.ua. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко.

На цьому ресурсі, за словами чиновника, розміщена детальна інформація про малі (до 250 млн грн) та великі (більше 250 млн грн) об’єкти приватизації.

«Ми розробили сайт privatization.gov.ua, на якому дуже легко знайти всі об’єкти як за місцем розташування, так і за їхнім типом. Ніякого кума-свата не потрібно, а лише доступ до Інтернету. Паралельно з початком підготовки об’єкту до приватизації починається збір первинної інформації щодо нього. Після збору всієї інформації та оголошення аукціону з об’єктів малої приватизації дається від 20 до 35 днів всім охочим, аби з цією документацією ознайомитись через віртуальну кімнату даних», - говорить Єлейко.

За словами чиновника, нові механізми розкриття інформації сприяли суттєвому зростанню кількості учасників аукціонів – зараз їх є 3,4 на один об’єкт, в той час як в минулому році цей показник складав 2,1 учасники. «Якщо минулого року середній ріст вартості об’єкту був 1,6%, то цього вже – 40%», - уточняє заступник голови Фонду.

На даний момент, за даними Фонду держмайна, в перелік об’єктів малої приватизації включено більше 1 тис. різнопланових об’єктів – від невеликих сільських магазинів до таких державних підприємств, як Дніпропетровський електровозобудівний завод.

«Коли були введені коронавірусні обмеження та зупинений транспорт, Фондом було прийнято рішення призупинити приватизацію держпідприємств і активно виставляти на приватизацію окреме майно – будівлі, клуби, невеликі бази відпочинку, яких є дуже багато в держвласності. Таке майно, з точки зору покупців, набагато зрозуміліше і потребує менше вивчення. Як показала практика, рішення було абсолютно правильним. Ми побачили суттєве підвищення попиту на це окреме майно і зростання кількості учасників аукціонів», - запевнив Єлейко.

Нагадаємо, одним із перших і найбільш цікавих об’єктів, продаж якого було оголошено в червні, став готель «Дніпро». Вчора з аукціону ця споруда у центрі Києва пішла за понад 1,1 млрд грн.