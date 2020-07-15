Столичний готель «Дніпро» продали на аукціоні за рекордні 1,1 мільярда документ



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За готель «Дніпро» змагалися 29 покупців на відкритому аукціоні

Стартова ціна будівлі становила 81 млн грн

Фонд гарантування 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю «Дніпро» - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ «Смартленд».

Про це свідчать результати аукціону, який завершився 15 липня о 16:52. Зазначимо, що стартова ціна будівлі становила 81 млн грн

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на добродіяння коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова «Дніпро» (Dnipro).

Готель «Дніпро» виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

У торгах взяли участь 29 компаній.

4-зірковий готель «Дніпро» розташований у центрі Києва на Європейській площі.

Загальна площа - 12 829 кв м. У будівлі 12 наземних та один технічний поверх, бельєтаж і підвал. Також готелем гостьовий паркінг на 56 паркомісць - земельна ділянка належить АТ «Дніпро» на праві постійного користування.

У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр та кілька конференц-залів.

Переможець аукціону - ТОВ «Смартленд». Відповідно до реєстру YouControl, така компанія зареєстрована у Броварах Київської області (зареєстрована у 2013 році), керівник - Терещук Максим Миколайович.

Відповідно до реєстру, розмір статутного капіталу компанії - 11 302 000,00 грн.

Види діяльності ТОВ «Смартленд»: основний - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інші:

Складське господарство

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Діяльність у сфері права

Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Засновники компанії - Максим Терещук (17,71%, розмір внеску до статутного фонду - 2 млн грн) та ТОВ «Айс таун»(82,28%, розмір внеску до статутного фонду - 9,3 млн грн).

Кінцевий бенефіціар - ТОВ «Айс таун», засновник - Ігунін Олексій Олександрович.

Основний вид діяльності ТОВ «Айс таун» - надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.