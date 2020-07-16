Ні авто, ні житла: Лукашенко вказав у декларації, що він бездомний
Президент Білорусі задекларував лише зарплату
Центрвиборчком Білорусі опублікував декларацію президента країни Олександра Лукашенка: у ній немає ні нерухомості, ні автомобілів.
Про це пише видання Tut.by
Зазначається, що Лукашенко лише задекларував 117 068 рублів зарплати за минулий рік (трохи менше 50 тисяч доларів).
У рядку «Нерухоме майно» президент, який балотується на новий термін, вказав що у нього немає ані будинків, ані земельних ділянок, ані квартир, ані гаражів, ані інших будівель.
Також немає в декларації жодних відомостей про те, що Лукашенко володіє хоча б одним автомобілем.
Іншого майна у вигляді акцій або часток у статутних фондах компаній, згідно з документом, у президента Білорусі також немає.
З декларації також випливає, що Лукашенко все ще одружений. Дружина Галина за минулий рік заробила 5560 рублів — це пенсія і доходи від акцій. Їй належить житловий будинок площею 196 кв. м в Шклові Могильовської області. 50% частки у праві власності на житловий будинок в селі Б. Межник Шкловського району Могильовської області площею 54 квадратних метри, земельна ділянка площею 0,1498 гектара в місті Шклові.
Крім того, у Галини Лукашенко є 56 акцій ВАТ «Шкловський маслоробний завод».
До слова, мінський ресторатор викликав Олександра Лукашенка на боксерський поєдинок.