  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Ні авто, ні житла: Лукашенко вказав у декларації, що він бездомний

    • Розсилка
    Олександр Лукашенко подав до ЦВК декларацію - Ні авто, ні житла: Лукашенко вказав у декларації, що він бездомний
    Олександр Лукашенко подав до ЦВК декларацію

    Президент Білорусі задекларував лише зарплату

    Центрвиборчком Білорусі опублікував декларацію президента країни Олександра Лукашенка: у ній немає ні нерухомості, ні автомобілів.

    Про це пише видання Tut.by

    Зазначається, що Лукашенко лише задекларував 117 068 рублів зарплати за минулий рік (трохи менше 50 тисяч доларів).

    У рядку «Нерухоме майно» президент, який балотується на новий термін, вказав що у нього немає ані будинків, ані земельних ділянок, ані квартир, ані гаражів, ані інших будівель.

    Також немає в декларації жодних відомостей про те, що Лукашенко володіє хоча б одним автомобілем.

    Іншого майна у вигляді акцій або часток у статутних фондах компаній, згідно з документом, у президента Білорусі також немає.

    З декларації також випливає, що Лукашенко все ще одружений. Дружина Галина за минулий рік заробила 5560 рублів — це пенсія і доходи від акцій. Їй належить житловий будинок площею 196 кв. м в Шклові Могильовської області. 50% частки у праві власності на житловий будинок в селі Б. Межник Шкловського району Могильовської області площею 54 квадратних метри, земельна ділянка площею 0,1498 гектара в місті Шклові.

    Крім того, у Галини Лукашенко є 56 акцій ВАТ «Шкловський маслоробний завод».

    До слова, мінський ресторатор викликав Олександра Лукашенка на боксерський поєдинок.

    Білорусь вибори Олександр Лукашенко декларація президент будинок дружина майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ