Ні авто, ні житла: Лукашенко вказав у декларації, що він бездомний



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Олександр Лукашенко подав до ЦВК декларацію

Президент Білорусі задекларував лише зарплату

Центрвиборчком Білорусі опублікував декларацію президента країни Олександра Лукашенка: у ній немає ні нерухомості, ні автомобілів.

Про це пише видання Tut.by

Зазначається, що Лукашенко лише задекларував 117 068 рублів зарплати за минулий рік (трохи менше 50 тисяч доларів).

У рядку «Нерухоме майно» президент, який балотується на новий термін, вказав що у нього немає ані будинків, ані земельних ділянок, ані квартир, ані гаражів, ані інших будівель.

Також немає в декларації жодних відомостей про те, що Лукашенко володіє хоча б одним автомобілем.

Іншого майна у вигляді акцій або часток у статутних фондах компаній, згідно з документом, у президента Білорусі також немає.

З декларації також випливає, що Лукашенко все ще одружений. Дружина Галина за минулий рік заробила 5560 рублів — це пенсія і доходи від акцій. Їй належить житловий будинок площею 196 кв. м в Шклові Могильовської області. 50% частки у праві власності на житловий будинок в селі Б. Межник Шкловського району Могильовської області площею 54 квадратних метри, земельна ділянка площею 0,1498 гектара в місті Шклові.

Крім того, у Галини Лукашенко є 56 акцій ВАТ «Шкловський маслоробний завод».

До слова, мінський ресторатор викликав Олександра Лукашенка на боксерський поєдинок.