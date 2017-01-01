У Франції через шквальний вітер оголошено помаранчевий рівень небезпеки

У деяких регіонах пориви вітру перевищують 120 кілометрів на годину

В чотирьох департаментах на південному заході Франції оголошено помаранчевий, передостанній за ступенем небезпеки, метеорологічний рівень. Причиною підвищення рівня небезпеки стали сильні пориви вітру, повідомляє «Укрінформ». «У департаментах Жиронда, Ланди, Атлантичні Піренеї та Східні Піренеї, які зараз страждають від сильних



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У деяких регіонах пориви вітру перевищують 120 кілометрів на годину

В чотирьох департаментах на південному заході Франції оголошено помаранчевий, передостанній за ступенем небезпеки, метеорологічний рівень.

Причиною підвищення рівня небезпеки стали сильні пориви вітру, повідомляє «Укрінформ».

«У департаментах Жиронда, Ланди, Атлантичні Піренеї та Східні Піренеї, які зараз страждають від сильних поривів вітру, оголошено помаранчевий рівень небезпеки», - інформують метеорологи.

У деяких регіонах пориви вітру перевищують 120 кілометрів на годину. Через сильні пориву вітру метеорологи застерігають від можливого отримання травм через зламані дерева та частини будівель, які можуть бути відірвані вітром.

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