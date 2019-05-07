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    У Франції озброєний чоловік захопив заручників у магазині

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    <div class="image-box__caption">Магазин, в якому захопили заручників у Тулузі, 7 травня 2019 року&nbsp;</div> <div></div> - У Франції озброєний чоловік захопив заручників у магазині
    Магазин, в якому захопили заручників у Тулузі, 7 травня 2019 року 

    За інформацією очевидців, чоловік двічі стріляв в напрямку правоохоронців, щоб змусити їх відступити

    Озброєний чоловік захопив у заручники чотирьох осіб у магазині на околиці південного французького міста Тулуза.

    Про це повідомляє Le Figaro.

    Представниця національної поліції сказала, що чоловік захопив заручників о 16:20 у магазині в місті Бланьяк, недалеко від аеропорту Тулузи.

    Вона та представник служби безпеки сказали, що занадто рано виключати тероризм, не знаючи усіх вимог заручника. Повідомляється, що наразі він вимагає перемовин з так званим «переговорником».

    «Місце інциденту оточене, людей просять уникати цього району», — сказав представник місцевої поліції. За його словами, чоловік погрожує розстрілом поліцейських, які наблизяться до магазину.

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    ЗМІ також повідомляють, що за пʼять хвилин до сигналу тривоги до магазину увірвався озброєний чоловік у мотоциклетному шоломі, на якому була прикріплена камера GoPro.

    Поліція оточила магазин і евакуювала людей з території навколо. За інформацією очевидців, чоловік двічі стріляв в напрямку правоохоронців, щоб змусити їх відступити.

    Джерело: Європейська правда

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