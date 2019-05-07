У Франції озброєний чоловік захопив заручників у магазині
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За інформацією очевидців, чоловік двічі стріляв в напрямку правоохоронців, щоб змусити їх відступити
Озброєний чоловік захопив у заручники чотирьох осіб у магазині на околиці південного французького міста Тулуза.
Про це повідомляє Le Figaro.
Представниця національної поліції сказала, що чоловік захопив заручників о 16:20 у магазині в місті Бланьяк, недалеко від аеропорту Тулузи.
ЗМІ також повідомляють, що за пʼять хвилин до сигналу тривоги до магазину увірвався озброєний чоловік у мотоциклетному шоломі, на якому була прикріплена камера GoPro.
Поліція оточила магазин і евакуювала людей з території навколо. За інформацією очевидців, чоловік двічі стріляв в напрямку правоохоронців, щоб змусити їх відступити.
Джерело: Європейська правда