У Франції озброєний чоловік захопив заручників у магазині



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Магазин, в якому захопили заручників у Тулузі, 7 травня 2019 року

За інформацією очевидців, чоловік двічі стріляв в напрямку правоохоронців, щоб змусити їх відступити

Озброєний чоловік захопив у заручники чотирьох осіб у магазині на околиці південного французького міста Тулуза.

Про це повідомляє Le Figaro.

Представниця національної поліції сказала, що чоловік захопив заручників о 16:20 у магазині в місті Бланьяк, недалеко від аеропорту Тулузи.

ЗМІ також повідомляють, що за пʼять хвилин до сигналу тривоги до магазину увірвався озброєний чоловік у мотоциклетному шоломі, на якому була прикріплена камера GoPro.

Поліція оточила магазин і евакуювала людей з території навколо. За інформацією очевидців, чоловік двічі стріляв в напрямку правоохоронців, щоб змусити їх відступити.

Джерело: Європейська правда