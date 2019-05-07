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    Поліція Шрі-Ланки знайшла тренувальну базу терористів

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    Поліція Шрі-Ланки знайшла тренувальну базу терористів

    База знаходилася в двоповерховій будівлі в місті Нувара-Елія

    Армія разом із поліцією Шрі-Ланки виявили в центральній частині країни тренувальну базу терористів угруповання National Thowheed Jamaath (NTJ), які скоїли великодні теракти

    Про це повідомляє місцеве видання Ada Derana.

    «Тренувальну базу National Thowheed Jamaath (NTJ) в Блекпулі, Нувара Елія, обшукала поліція Нувара Елії і армія Шрі-Ланки вчора (6 травня - ред)», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, інформацію про місцерозташування бази надала під час допиту особа, затримана в районі Сайнтамаурду в Калмунаї.

    Стверджується, що база знаходилася в двоповерховій будівлі в місті Нувара-Елія. На ній проходили навчання щонайменше 38 осіб, включаючи безпосереднього організатора серії вибухів в Коломбо Захрана Хашима.

    Останні «репетиції» терактів в день Пасхи були проведені 17 квітня за участю Захрана, пише видання.

    Власник будівлі затриманий поліцією, на місці тривають слідчі заходи.

    Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці сталося вісім вибухів. Об'єктами терористичної атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. 

    Загинули більше 350 людей.

    До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

    22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

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