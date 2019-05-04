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    У світі

    Протести у Франції: кількість учасників суттєво зменшилася

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    Спочатку &laquo;жилети&raquo; протестували проти зростання цін на бензин і дизель, за ідвищення мінімальної зарплати, а зараз став виступати проти політики президента Еммануеля Макрона&nbsp; - Протести у Франції: кількість учасників суттєво зменшилася
    Спочатку «жилети» протестували проти зростання цін на бензин і дизель, за ідвищення мінімальної зарплати, а зараз став виступати проти політики президента Еммануеля Макрона 

    У Парижі нарахували лише одну тисячу осіб, також сотні людей вийшли на вулиці в Ліоні, Ніцці, Монпельє і Тулузі.

    У Франції у протестах «жовтих жилетів» взяло участь близько 3,6 тисяч осіб, що суттєво менше у порівнянні з минулими акціями. Про це повідомляє радіостанція France Info з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ країни.

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    У Парижі нарахували лише одну тисячу осіб. Також сотні людей вийшли на вулиці в Ліоні, Ніцці, Монпельє і Тулузі.

    У місті Ла-Рош-сюр-Йон, куди в соцмережах закликали прийти «жилетів» з усієї країни, влада побоювалася серйозних зіткнень з поліцією, проте до останнього моменту колона демонстрантів спокійно пересувалася містом. Лише останні хвилини були відзначені невеликими сутичками з правоохоронцями, переважно через те, що частина учасників намагалася відхилитися від наміченого маршруту ходи.

    Зазначимо, що маніфестації «жовтих жилетів» відбуваються у Франції вже 25-ту суботу поспіль, з листопада 2018 року.

    Нагадаємо, 1 травня в Парижі на черговому мітингу «жовтих жилетів» відбулися зуткнення протестувальників з поліцією. Співробітникам правоохоронних органів довелося застосувати сльозогінний газ. Було затримано понад 160 осіб.

    Спочатку «жилети» протестували проти наміру влади ввести податок, що може викликати зростання цін на бензин і дизель. Вони також вимагали підвищення мінімальної зарплати. У підсумку цей рух став виступати проти політики президента Еммануеля Макрона в цілому.

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