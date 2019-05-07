Вибух у Марганці: нові подробиці та відео з місця подій



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У Марганці н а місці вибуху працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки

Кількість постраждалих від вибуху в Марганці збільшилася

Через вибух у місті Марганець, що у Дніпропетровській області, зросла кількість потерпілих. За даними рятувальників - одна людина загинула і ще 5 травмовані, передає прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За даними рятувальників, 7-го травня о 16:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух неподалік магазину, по вулиці Лермонтова міста Марганець.

«По прибуттю підрозділом було встановлено, внаслідок вибуху загинув чоловік 1981 року народження, постраждало 5 осіб (3 чоловіка та 2 жінки), яких із чисельними осколковими пораненнями тіла госпіталізовано співробітниками швидкої медичної допомоги до міської лікарні», — йдеться у повідомленні.

Руйнування несущих конструкцій будівель, які розташовані поблизу, немає. Від вибухової хвилі пошкоджено легковий автомобіль Тoyota Prado Land Cruiser, додали рятувальники.

Співробітниками ДСНС здійснюється чергування на місці події. Крім того, рятувальники оприлюднили відео з місця подій.