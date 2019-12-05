У Франції розпочався масштабний страйк: не працюватимуть аеропорти, метро і залізниця



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Працівники Національної залізничної компанії SNCF 5 грудня вийдуть на страйк

Дирекція цивільної авіації повідомила про скасування в четвер кожного п'ятого авіарейсу у французьких аеропортах

У четвер у Франції розпочався загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, що розробляється урядом.

Про це повідомляє RFI.

«5 грудня у Франції заздалегідь назвали «чорним четвергом». В країні оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яку готує уряд, виконуючи передвиборчу обіцянку президента Еммануеля Макрона», - йдеться в повідомленні.

Про серйозність цього протесту говорить те, що на залізницях країни майже паралізовано рух. Через страйк також закриті дві третини шкіл. Страйкують енергетики, авіадиспетчери та лікарні. Акції протесту проводять поліцейські та співробітники судів.

Очікується порушення в роботі автобусних та залізничних маршрутів, скасування третини авіарейсів, зупинка більшої частини паризького метро - це лише частина заходів, що відбудуться сьогодні.

Національна залізнична компанія SNCF оголосила, що 5 грудня рух на високошвидкісних лініях поїздів TGV буде забезпечено лише на 10%. На регіональних лініях курсуватимуть лише 20% поїздів-експресів. Дирекція SNCF вважає, що залізничний рух буде сильно ускладнено до 12 грудня.

Дирекція цивільної авіації повідомила про скасування в четвер кожного п'ятого авіарейсу у французьких аеропортах. Компанія Air France скасувала 30% внутрішніх рейсів і 15% середньомагістральних польотів.

По всій Франції заявлені 245 маніфестацій. У Парижі введені підвищені заходи безпеки.

Причина протесту — радикальна реформа пенсійної системи, обіцяна президентом Макроном. Її суть — перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року. Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. При збереженні пенсійного віку 62 роки (право виходу на пенсію) для отримання повної пенсії (без відрахувань) французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною. Роботу над реформою завершує уряд, який має манір провести її через парламент на початку 2020 року.