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    У світі

    Тисячі активістів блокують вугільні кар’єри на сході Німеччини

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    Тисячі активістів блокують вугільні кар’єри на сході Німеччини
    Фото: dpa.

    Різні групи учасників прибувають з Дрездена, Лейпцига та Берліна

    Близько 4000 членів руху громадянської непокори Ende Gelände в суботу, 30 листопада, рушили до кар’єру з видобутку бурого вугілля в Лаузиці і буровугільного басейну під Лейпцигом на сході Німеччини.

    Активісти блокують інфраструктуру з видобутку сировини, вимагаючи негайного припинення робіт і системних змін, пише DW.

    Як повідомили в прес-службі альянсу, різні групи учасників прибувають з Дрездена, Лейпцига та Берліна. Одночасно заплановані численні демонстрації молодіжного руху Fridays For Future та екологічних асоціацій.

    «Ми рішуче вимагаємо негайного припинення видобутку вугілля», – зазначив представник Ende Gelände Джонні Паркс.

    В середині червня страйк Fridays For Future пройшла біля Рейнського буровугільного басейну.

    Нова хвиля масштабних протестів на захист клімату прокотилася по всьому світу 29 листопада. Акції відбулися в Австралії, Японії, європейських країнах, зокрема, Німеччині. До заходів долучилися сотні тисяч людей.

    На початку року в ФРН була прийнята програма повної відмови від використання бурого і кам’яного вугілля у виробництві електроенергії до кінця 2038 року.

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    Нагадаємо, хто насправді стоїть за екоактивісткою Гретою Тунберг.

    екологія вугілля бізнес активісти страйк
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