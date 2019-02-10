У французькому Ліоні прогримів вибух: є загиблі та постраждалі



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Вогонь від вибуху став розповсюджуватися з першого поверху Фото: ledauphine

Жертвами вибуху та пожежі стали жінка та дитина

У суботу пізно ввечері у французькому Ліоні стався вибух і пожежа в булочній. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Видання AFP зазначає, що жертвами стали жінка та дитина. Ще чотирьох осіб було госпіталізовано з ушкодженнями.

Повідомляється, що вибух стався на першому поверсі. Вогонь від вибуху став розповсюджуватися вгору. Наразі пожежникам вдалося локалізували пожежу. Про причини вибуху не повідомляється.

Видання La Plume Libre повідомило, що до ліквідації пожежі залучено 75 рятувальників та 27 пожежних авто.

До слова, цього тижня одна людина загинула в результаті вибуху в американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Нагадаємо, 2 лютого в ресторані грецького міста Каламата на півострові Пелопоннес прогримів вибух. Загинули троє людей, є постраждалий.