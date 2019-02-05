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    В США біля торгового центру стався вибух, є загиблий

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    Сапери перевірили торговий центр, за будівлею якого стався вибух - В США біля торгового центру стався вибух, є загиблий
    Сапери перевірили торговий центр, за будівлею якого стався вибух
    Фото: ZUMA Press

    Причину вибуху поки не вдалося з'ясувати

    Одна людина загинула в результаті вибуху в американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико.

    Про це повідомив телеканал ABC News.

    За даними поліції, більше ніхто не постраждав. Причину вибуху поки не вдалося з'ясувати.

    Сапери перевірили торговий центр, за будівлею якого стався вибух. Вони не знайшли вибухових пристроїв.

    Нагадаємо, 2 лютого в ресторані грецького міста Каламата на півострові Пелопоннес прогримів вибух. Загинули троє людей, є постраждалий.

    Джерело: Интерфакс

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