У Греції стався вибух у ресторані: троє людей загинули
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Загинув власник закладу і двоє співробітників
У суботу, 2 лютого, в ресторані грецького міста Каламата на півострові Пелопоннес прогримів вибух: загинули щонайменше троє людей, ще одна отримав поранення.
Про це повідомляє Greek Reporter.
Вибух прогримів о 21:15, коли в ресторані, розташованому в центрі міста, було багато відвідувачів.
За попередніми даними, вибухнуло газове обладнання на кухні ресторану.
Загинув власник закладу і двоє співробітників.
Поліція і пожежники очепили місце інциденту.
Внаслідок вибуху на кухні обійшлося без пожежі.
Нагадаємо, 29 січня, у Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон.
За попередньою інформацією постраждало двоє осіб, які працюють у кіоску, де стався вибух.