У Греції стався вибух у ресторані: троє людей загинули



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Загинув власник закладу і двоє співробітників

У суботу, 2 лютого, в ресторані грецького міста Каламата на півострові Пелопоннес прогримів вибух: загинули щонайменше троє людей, ще одна отримав поранення.

Про це повідомляє Greek Reporter.

Вибух прогримів о 21:15, коли в ресторані, розташованому в центрі міста, було багато відвідувачів.

За попередніми даними, вибухнуло газове обладнання на кухні ресторану.

Загинув власник закладу і двоє співробітників.

Поліція і пожежники очепили місце інциденту.

Внаслідок вибуху на кухні обійшлося без пожежі.

Нагадаємо, 29 січня, у Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон.

За попередньою інформацією постраждало двоє осіб, які працюють у кіоску, де стався вибух.