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    У світі

    У Греції стався вибух у ресторані: троє людей загинули

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    У Греції стався вибух у ресторані: троє людей загинули

    Загинув власник закладу і двоє співробітників

    У суботу, 2 лютого, в ресторані грецького міста Каламата на півострові Пелопоннес прогримів вибух: загинули щонайменше троє людей, ще одна отримав поранення.

    Про це повідомляє Greek Reporter.

    Вибух прогримів о 21:15, коли в ресторані, розташованому в центрі міста, було багато відвідувачів.

    За попередніми даними, вибухнуло газове обладнання на кухні ресторану.

    Загинув власник закладу і двоє співробітників.

    Поліція і пожежники очепили місце інциденту.

    Внаслідок вибуху на кухні обійшлося без пожежі. 

    Нагадаємо, 29 січня, у Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон. 

    За попередньою інформацією постраждало двоє осіб, які працюють у кіоску, де стався вибух.

    вибух Греція поліція
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