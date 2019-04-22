У Гаазі пройдуть українсько-російські переговори щодо звільнення моряків



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Українські моряки на суді в РФ Фото: Громадське

«Ми без упину тиснутимемо на Росію, використовуючи усі наявні правові інструменти», - заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

У Гаазі, в Палаці Миру, 23 квітня пройде зустріч представників МЗС України з російською стороною у форматі «обміну думками», передбаченого Конвенцією ООН з міжнародного права, щодо звільнення українських суден та полонених моряків.

Про це повідомила у Facebook заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Завтра (23 квітня) в Гаазі обмін думками з РФ про те, як саме вони порушують імунітет українських військових кораблів та моряків, яких вони незаконно утримують та проводять слідчі дії, а також, як ми бачимо можливе усунення цих порушень морського права», - написала вона.

Зеркаль зауважила, що вимога України до РФ лишається незмінною - усунути порушення міжнародного права і звільнити моряків та кораблі.

«Ми переконані у незаконності дій РФ щодо наших моряків і не збираємося як деякі політичні діячі, що без сумніву виходять не з інтересів України та уповають на добру волю Путіна, чекати на політичну «милостиню» з Кремля. Тому продовжуємо доводити у судовому порядку нашу позицію щодо порушення Росією імунітету наших військових кораблів та моряків, гарантованого Конвенцією ООН з міжнародного морського права», - зазначила представник МЗС.

«Ми без упину тиснутимемо на Росію, використовуючи усі наявні правові інструменти», - додала Зеркаль.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Президент Петро Порошенко заявив про «судилище» над полоненими моряками і про те, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.