У Генпрокуратурі заявили про загрозу розгляду справи Януковича

Заступник генпрокурора «висловив стурбованiсть» результатами створення окружних судiв

Через створення окружних судів є ймовірність, що cправу проти колишнього президента Вiктора Януковича будуть розглядати cпочатку. Про це заявив заступник генерального прокурора Євген Єнiн. «Ми висловлюємо стурбованiсть результатами створення окружних судiв. Залишаються вiдкритим питання щодо справ того самого Януковича, оскiльки у зв'язку



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Заступник генерального прокурора Євген Єнiн

Заступник генпрокурора «висловив стурбованiсть» результатами створення окружних судiв

Через створення окружних судів є ймовірність, що cправу проти колишнього президента Вiктора Януковича будуть розглядати cпочатку.

Про це заявив заступник генерального прокурора Євген Єнiн.

«Ми висловлюємо стурбованiсть результатами створення окружних судiв. Залишаються вiдкритим питання щодо справ того самого Януковича, оскiльки у зв'язку зi створенням окружного суду iснує ймовiрнiсть того, що всi матерiали будуть слухати заново», - заявив Енiн.

Вiн додав, що Генпрокуратура не може допустити того, щоб всi резонанснi справи слухалися спочатку.

Як відомо, у грудня Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді.

Януковича знову захищають платні адвокати, від яких він відмовився влітку.

11 грудня суд допитав міністра внутрішніх справ Аресена Авакова. Того ж дня у суді давав свідчення екс-прем'єр, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк.

У процесі про держзраду Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про спільництво як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України

Джерело: Українські новини