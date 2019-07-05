У Греції розпочалась масова евакуація через лісові пожежі



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Пожежа на острові Евія Фото: infocrisis.gov.gr

На острові Евія оголосили масову евакуацію

На грецькому острові Евія у Греції оголосили масову евакуацію через лісові загорання. Про це повідомляє AP News.

Повідомляється, що на острові одночасно виникли дві лісові пожежі, через які довелося евакуювати чотири села. За даними AP, нові загоряння сталися через кілька годин після того, як на гасіння більш великого спалаху мобілізували близько 100 рятувальників. Також повідомляється, що їм вдалося обмежити поширення вогню, проте місцевість завадила загасити його повністю.

Як повідомили в пожежній службі, перший з них виник після того, як 64-річний місцевий житель біля свого будинку намагався спалити бур'ян. На даний момент його затримали, очікується, що вже сьогодні він постане в суді.

За даними влади, сьогоднішні пожежі виникли незадовго до півночі. У загальній складності до гасіння залучили близько 250 рятувальників, чотири літаки і гелікоптери, а також іншу техніку.

Зазначимо, лісові пожежі досить поширені в Греції, особливо в літні місяці. В минулому році через них загинули більше 100 чоловік у приміських районах Афін.

Напередодні стало відомо, що у Афінах через шалену спеку закриють Акрополь.