У Афінах через шалену спеку закриють Акрополь



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Температура повітря у грецькій столиці, як очікується, перевищить 40 градусів

Афінський Акрополь у четвер, 4 липня, і п'ятницю, 5 липня, з 13:00 до 17:00 буде закритий для відвідувачів через спеку. Про це з посиланням на міністерство культури і спорту Греції повідомляє РІА Новости.

Управління стародавностей Афін закриває археологічний пам'ятник, оскільки, згідно з прогнозом Національної метеорологічної служби, температура повітря перевищить 40 градусів.

Відвідувачів, які купили електронні квитки на ці дати та години, просять звернутися до служби продажів по електронній пошті.

На всій території Греції 4 і 5 липня стоятиме спека - метеорологи прогнозують, що температура підніметься до 38-40 градусів.

Акрополь в Афінах є найбільш відвідуваною археологічною пам'яткою у Греції. У 2018 році його відвідали 3,15 мільйона чоловік. Найпопулярнішим музеєм залишається Музей Акрополя - в ньому побували 1,8 мільйона чоловік.