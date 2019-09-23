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    У світі

    У Греції заарештували сирійських мігрантів, які видавали себе за українських волейболістів

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    Мігранти були затримали в аеропорту Афін у неділю, 22 вересня - У Греції заарештували сирійських мігрантів, які видавали себе за українських волейболістів
    Мігранти були затримали в аеропорту Афін у неділю, 22 вересня

    Мігранти пред'явили українські паспорти, які були занесені в базу, як вкрадені або загублені

    Поліція Греції затримала десять сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни.

    Про це повідомляє  Ekathimerini.

    Зазначається, мігранти були затримали в аеропорту Афін у неділю, 22 вересня, після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони представили, були занесені в базу як вкрадені або загублені.

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    «Чоловіки були одягнені в однакову спортивну форму і мали однакові спортивні сумки. Крім того, у них були дві волейбольні м'ячі», - повідомила поліція.

    Після допиту поліція встановила, що чоловіки насправді не є волейбольною командою.

    Їх затримали і відправили у слідчий магістрат, де їм буде пред'явлено звинувачення в спробі незаконного виїзду з країни за допомогою викрадених або втрачених проїзних документів.

    Поліція заявила, що чоловіки планували потрапити в іншу країну ЄС.

    Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон і голова Ради міністрів Італії Джузеппе Конте закликали до створення механізму розподілу біженців в Європейському союзі.

    Крім того, в Польщі було затримано громадянина України, якого підозрюють у нелегальне перевезення мігрантів з Франції у Великобританії. Українця затримали на кордоні в Підкарпатському воєводстві. Європейський ордер на арешт 34-річного жителя України видали французькі влади.

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