У Карпатах випало понад метр снігу (фото)



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Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Туристів просять утримуватись від виходу у високогір'я

Станом на 7 лютого висота снігового покриву у Карпатах подекуди перевищує один метр. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Так, станом на 8 ранку на сніголавинній станції Пожижевська зафіксовано висоту снігового покриву 36-127 сантиметрів. Температура повітря досягає -5 градусів. Сніг хуртовинний стабільний.

Туристів просять утримуватись від виходу у високогір'я

Крім того, від 22 до 66 сантиметрів снігу випало в районі сніголавинної станції Плай. Зазначається, що сніг свіжий, пиловидний та добре закріплений. Також спостерігається ожеледь. Температура повітря на сніголавинній станції до -4 градусів.

Як повідомлялось, погода в Україні 11 лютого погіршиться, в більшості областей оголошено штормове попередження, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.