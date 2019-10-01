В Антарктиді відколовся найбільший за останні 50 років айсберг



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В найближчому майбутньому айсберг D28 може створити реальну загрозу для мореплавства Фото: NASA

Вага айсберга становить близько 315 мільярдів тонн

В Антарктиді сформувався найбільший за останні 50 років айсберг, що має вагу близько 315 мільярдів тонн та площу 1636 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє BBC.

«Від Антарктиди нещодавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг з рекордною вагою 315 мільярдів тонн та площею 1636 квадратних кілометрів. Його площа майже дорівнює шотландському острову Скай. Айсберг отримав назву D28», - йдеться в повідомленні.

Утворився D28 на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Емері і від якої айсберги відколюються досить регулярно.

Рух цього велетенського шматка льоду науковці будуть ретельно відслідковувати, в тому числі за допомогою супутників, адже в найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для мореплавства.

Як повідомлялося, досі найбільший зафіксований айсберг, що утворився в Антарктиді в 1960-ті роки, мав рекордну площу в 9000 квадратних кілометрів.

До слова, Китай вивів на орбіту три супутники, що стежитимуть за айсбергами.