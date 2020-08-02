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    У Хабаровську відбувся найменш чисельний антипутінський протест

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    У Хабаровську відбувся найменш чисельний антипутінський протест - У Хабаровську відбувся найменш чисельний антипутінський протест
    У Хабаровську відбувся найменш чисельний антипутінський протест
    Фото: dvhub.ru

    Мешканці Хабаровського краю протестують проти арешту екс-губернатора Сергія Фургала

    У Хабаровську відбулася чергова акція на підтримку арештованого екс-губернатора Сергія Фургала. Протести у місті тривають уже 23 дні, але сьогоднішній мітинг виявився найменшим за кількістю людей. На площі Леніна зібралися близько 100 осіб, повідомляє портал DVHAB.ru. Причиною інтернет-ресурс називає дощову погоду.

    «Наприкінці другої години за місцевим часом на мітингувальників обрушився грім, блискавки і потоки дощу. Ходи на цей раз не відбулося», ідеться в повідомленні. Акції солідарності з мешканцями Хабаровська відбуваються також в інших російських містах, зокрема Москві і Санкт-Петербурзі. За даними проекту ОВС-Інфо, близько 70 осіб напередодні були затримані.

    Як повідомляв «Главком», у Хабаровську вже три тижні тривають масові протести проти арешту губернатора краю Сергія Фургала. За різними оцінками, на найбільш чисельних акціях збиралися до 100 тис. протестувальників.

    У МЗС України пояснили, чому не коментують протести в Хабаровську

     Читайте також: Російський майдан? Навіщо Путін вивів жителів Хабаровська на вулиці
    акція Путін протест
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