У МЗС пояснили, чому не коментують протести в Хабаровську



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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Фото пресслужби МЗС

Кулеба не бачить, як протести в Хабаровську можуть бути пов’язані з інтересами України

«Події в РФ мають бути безпосередньо пов’язані з інтересами України». Так в інтерв’ю «Главкому» глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив логіку офіційних заяв нашого відомства щодо ситуації в Росії.

«У мене немає проблем коментувати те, що відбувається в Російській Федерації, якщо це безпосередньо пов’язано з українськими інтересами. Ключовий наголос «безпосередньо», - зазначив Дмитро Кулеба. На його думку, яскравим прикладом того, що події в Росії стосуються України є вирок історику Юрію Дмитрієву, який є дослідником трагедії в Сандармосі, де було розстріляне українське Відродження, еліта української нації 20-30-х років.

Натомість, каже міністр, масові протести в Хабаровську, в яких беруть участь в тому числі етнічні українці, безпосередньо України не стосуються. «Якщо я буду вважати критерієм для коментування потенційне українське походження жителів Хабаровського краю, то тоді, в принципі, ми маємо заявити права на республіку Зелений Клин і вимагати повернення нам територій, історично заселених українцями. Тобто я за те, щоби бути проактивними, але за те, щоби зберігати якийсь здоровий глузд в цьому питанні», - сказав Дмитро Кулеба.

Як повідомляв «Главком», у Хабаровську вже три тижні тривають масові протести проти арешту губернатора краю Сергія Фургала.