Російський майдан? Навіщо Путін вивів жителів Хабаровська на вулиці країна-агресор

Мітинг на підтримку Сергія Фургала зібрав до 40 тис осіб фото з відкритих джерел

Хто такий Сергій Фургал: вбивця чи опозиціонер

Минулого тижня був затриманий Сергій Фургал, губернатор Хабаровського краю, третього за величиною суб'єкта Російської Федерації. Правоохоронці країни-агресора підозрюють чиновника в організації замовних вбивств 15 років тому. Проте несподівано для Росії це затримання спровокувало масові заворушення: на мітинги минулими вихідними вийшли, за різними оцінками, до 40 тис осіб.

Свій трудовий шлях губернатор почав з сільського лікаря (фото: instagram.com @s.furgal)

Хто такий Фургал?

Сергій Фургал народився 12 лютого 1970 року в селищі Поярково Амурської області. У 1992 році він закінчив Благовіщенський державний медичний інститут, і до 1999 року пропрацював в лікарні рідного села терапевтом і неврологом.

У 1999 році майбутній губернатор пішов у бізнес. Спочатку був «човником» – торгував китайським ширвжитком. Потім став співвласником компаній «Алькума» (торгівля лісоматеріалами), «Хабаровскметаллторг» (збір брухту чорних металів), «МІФ-Хабаровськ» (також збір брухту) і приватного охоронного підприємства «Штурм».

Треба відзначити, що діловим партнером Фургала в ті роки був підприємець Микола Містрюков (компанія «МІФ-Хабаровськ, зокрема, названа за першими літерами прізвищ Містрюков і Фургал), який в листопаді 2019 року був затриманий в Хабаровську, доставлений до Москви і заарештований Басманним судом.

Містрюкова підозрюють у двох вбивствах (хабаровських бізнесменів Євгена Зорі і Олега Булатова), а також у замаху на підприємця Олександра Смольського, скоєних у 2004-2005 роках. Адвокати Містрюкова стверджують, що на підозрюваного тиснуть, щоб він дав свідчення на інших осіб, не виключено, в тому числі і на Фургала.

Сергій Фургал у Держдумі (фото з відкритих джерел)

Фургал і велика політика. Шлях до Держдуми

У 2005 році Сергій Фургал був обраний депутатом Законодавчої думи Хабаровського краю від ЛДПР, став координатором Хабаровського регіонального відділення партії Володимира Жириновського і займав цю посаду до 2011 року. У 2006-2007 роках був начальником далекосхідної філії установи «Державна експертиза проектів МНС Росії».

У 2007 році Фургала обрали депутатом Державної думи від ЛДПР, він став заступником голови комітету у справах Федерації та регіональної політики. У 2011 році переобраний в Держдуму від ЛДПР, в 2015-му очолив комітет з охорони здоров'я. Після виборів 2016 року – знову депутат Держдуми, перший заступник голови комітету з охорони здоров'я.

До речі, в даний час в крайовій Думі члени ЛДПР контролюють 30 місць з 36, в міській думі Хабаровська – 34 місця з 35, в думі Комсомольська-на-Амурі (друге за величиною місто в краї) – 24 місця з 25.

Зустріч очільника країни-агресора з губернаторами (фото: сайт президента РФ)

Чим Фургал допік Путіну?

У 2018 році Сергій Фургал виграв вибори губернатора Хабаровського краю у чинного глави регіону, представника путінської партії «Єдина Росія» В'ячеслава Шпорта. Фургал став одним з трьох опозиціонерів, які відібрали губернаторські крісла у кандидатів-єдиноросів в ході тієї виборчої кампанії по всій Росії.

Перемога була більш, ніж переконлива: у другому турі за Фургала віддали голоси 69,57% виборців, його опонент отримав 27,99%.

Згідно з даними офіційного сайту президента РФ, в останній раз Сергій Фургал зустрічався з Володимиром Путіним 4 вересня 2019 року на засіданні президії Держради на острові Російський у Приморському краї. У листопаді 2019 року РБК повідомив, що Хабаровський край опинився гіршим регіоном з виконання KPI (Key Performance Indicators - ключові показники діяльності) Кремля, які включають в тому числі рівень довіри президента.

А на референдумі 1 липня за поправки до конституції РФ Хабаровський край показав одні з найгірших результатів - «за» лише 66,28% голосів, 36,64% – проти. Гірші показники тільки у Ненецького автономного округу, Якутії, Камчатського краю, Магаданської і Омській областей). Що стосується відсотка явки – 44%, то Хабаровський край опинився на другому місці в списку найгірших: його випередила тільки Камчатка.

Як вважає Олексій Ворсін, координатор хабаровського штабу російського політика Олексія Навального, результати даного голосування стали для Кремля «останньою краплею».

Затримання губернатора було демонстративно-показовим

Як затримували губернатора?

Ще в грудні 2019 року далекосхідний портал DvHab.ru повідомив, що Сергія Фургала викликали в Москву для надання свідчень щодо підприємства «Амурсталь» (єдине металургійне підприємство на Далекому Сході), співвласниками якого є дружина губернатора і Микола Містрюков.

9 липня 2020 року Сергія Фургала затримав спецназ ФСБ, він був доставлений літаком до Москви, де був заарештований Басманним судом. Губернатора підозрюють в причетності до 2004-2005 роках до організації замаху на вбивство Олександра Смольського і в убивствах Євгена Зорі і Олега Булатова.

За деякими даними, свідчення на Фургала дав Містрюков, який нібито уклав досудову угоду і розповів про роль губернатора в убивствах. Судове засідання, треба відзначити, проходило в закритому режимі – деякі учасники справи заявили про погрози.

Цікаво, що після затримання голови Хабаровського краю обшуки пройшли у п'ятьох членів регіонального відділення ЛДПР, два депутата крайової думи від партії Жириновського затримані у справі про шахрайство.

Протестна акція у Хабаровську на підтримку Фургали (фото з відкритих джерел)

Реакція місцевих

11 липня 2020 року в центрі Хабаровська відбувся несанкціонований мітинг, на який, за різними даними, вийшло до 40 тисяч осіб. Офіційні дані – близько 5 тис. Люди скандували «Путин – вор!», «Свободу!», «Я, ми - Фургала!», «Ми непереможні, коли ми єдині». Місцева поліція не стала втручатися – нікого не розганяла.

Офіційний Кремль був, судячи, з усього, в деякій розгубленості. Принаймні, про це свідчить явна непослідовність - кого звинувачувати у протестах. Так, федеральна влада заявляла, що мітинг був організований владою Хабаровського краю, прихильниками Навального, а також ЛДПР. Володимир Жириновський, до речі, заявив, що Фургала можна було затримати цивілізовано, а не так показово, із застосуванням грубої фізичної сили, i сказав, що «питання про виключення губернатора з партії на порядку денному не стоїть».

Несанкціоновані мітинги на захист Сергія Фургала (правда, вже менш численні), проходили в Хабаровську також вчора і сьогодні. Варто зазначити, що в понеділок уряд Хабаровського краю виступив з офіційним зверненням до мітингувальників із проханням припинити акції протесту через небезпеку поширення коронавирусу.

Затримання протестувальників (фото: youtube)

Бандит чи опальний політик?

Максимальне покарання за статтею про вбивство, яке інкримінують Сергію Фургалу – довічне ув'язнення. Але термін давності щодо даного злочину становить 15 років. «Тобто за злочинами 2004 року він уже закінчився», – заявив «РІА Новини» адвокат губернатора Дмитро Аграновський, зазначивши, правда, що «рішення про застосування терміну давності залишається за судом».

А різні експерти і політологи, не заперечуючи, що в буремні 90-ті багато чого відбувалося, і у багатьох політиків є «сумнівне минуле», задаються резонним питанням: чому за Фургала взялися тільки зараз. Мовляв, куди дивилася федеральна влада 15 років і як вона допустила, що людина з кримінальним минулим була тричі депутатом вищого законодавчого органу Росії.

До речі, єдиний досі масштабний мітинг на Далекому Сході відбувся 12 років тому, 21 грудня 2008 року. Він мав чисто економічні причини (люди протестували проти підвищення мит на японські автомобілі), і був жорстоко розігнаний спеціально викликаним до Владивостока московським ОМОНом. А зараз на вулицях Хабаровська третій день звучать гасла політичні, і Москва явно не була готова до такого розвитку подій.

Андрій Кузьмін, «Главком»