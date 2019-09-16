У Харкові 23-річна водійка збила чотирьох людей



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ДТП сталася на вулиці Сумській Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

За даними поліції, попередньо, водійка автомобіля Audi була тверезою

У Харкові 23-річна водійка автомобіля Audi на тротуарі збила чотирьох пішоходів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«15 вересня о 22:47 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській на тротуарі автомобіль Audi збив групу людей. Встановлено, що 23-річна водійка іномарки не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на пішоходів», - заявили в поліції.

Чотирьох жінок 27, 32, 47, 56 років доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

За даними поліції, попередньо, водійка автомобіля була тверезою.

Cлідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася масштабна трагічна ДТП. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Зайцевій і Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.